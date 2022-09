Sofidel ottiene livello top per gestione rischi ESG

(Teleborsa) -ha ottenuto un punteggio di, collocandosi su un, fra le aziende con forte capacità di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance.Sustainalytics, uno dei principali istituti indipendenti di ricerca ESG, ha collocato Sofidel, quella degli Household Products, che comprende 103 aziende che offrono prodotti di consumo di vario genere, e si posiziona alvalutate fino ad oggi."Il rating di Sustainalytics attesta, ancora una volta, il rigore del nostro impegno nelle politiche di sostenibilità e di gestione del rischio di ESG", ha commentato, Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel, aggiungendo che questo riconoscimento "traduce l'impegno e la dedizione di questi anni in risultati misurabili, imprescindibili per confrontarci con le best practice internazionali e, soprattutto, per aiutarci a rilevare ulteriori aree di miglioramento".Il rating attesta che la capacità complessiva didel settore (75% contro 35%). Fra i temi materiali su cui Sofidel si è distinta,, frutto della rigorosa politica di approvvigionamento forestale sviluppata in collaborazione con il WWF,, per il costante impegno profuso nel promuovere modelli di integrità, lotta alla corruzione e trasparenza.Conferme positive anche in tema di. Per quanto riguarda infatti la valutazione dei rischio residuo per la categoria Carbon – Own Operations, l'azienda ha ottenuto un rating di rischio trascurabile (1.3 Negligible) che riconosce la strategia di decarbonizzazione di Sofidel. I target di riduzione al 2030 del Gruppo (riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1 e 2 – quelle prodotte direttamente dalla sua attività – e del 24% di scopo 3 – relative alla catena di fornitura) sono approvati da Science Based Targets initiative (SBTi) come coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Parigi.