3 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali per la produzione di carta ad uso igienico e domestico, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2,17 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto agli 1,92 miliardi del 2019 e per la prima volta sopra la quota simbolica di due miliardi. Le vendite della società italiana, il cui marchio più noto è Regina, sono state trainate da una crescente domanda globale di beni essenziali per uso igienico e domestico, a causa della pandemia.

L'EBITDA è stato di 418 milioni di euro, pari ad un'incidenza (EBITDA margin) del 19,25% su ricavi netti, che si confronta con i 259 milioni del 2019. Al risultato positivo del 2020 ha contribuito anche la piena operatività, nel secondo semestre, del nuovo stabilimento in Oklahoma, un sito di nuova generazione che ha consentito di aumentare la capacità produttiva e migliorato la copertura geografica di Sofidel negli Stati Uniti.

"In un anno in cui in cui l'azienda ha raggiunto il traguardo dei due miliardi di fatturato, l'assemblea Sofidel ha deciso di aprire il proprio consiglio di amministrazione a consiglieri esterni per acquisire nuove ulteriori competenze e professionalità, utili per le sfide che ci attendono", hanno dichiarato il presidente Edilio Stefani e l'amministratore delegato Luigi Lazzareschi.

Con il compimento del suo novantesimo anno di età, il presidente uscente Emi Stefani ha deciso di concludere il suo impegno attivo quotidiano all'interno dell'azienda. Contestualmente anche Lorenza Magazzini e Cristina Lazzareschi, rispettivamente moglie e figlia dell'altro co-fondatore di Sofidel, Giuseppe Lazzareschi, hanno lasciato le loro cariche.