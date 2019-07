Sofferenze attese in aumento con frenata economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo prevede ilsulle sofferenze bancarie, che rivede in senso peggiorativo le precedenti stime.A marzo 2019 ilper le società non finanziarie èdal 2,6% dell'anno precedente ed ildal 2,8% precedente, ma le nuove previsioni indicano cheal 2,5%, dopo il miglioramento registrato lo scorso anno, per poi crescere lievemente nel 2020 al 2,6% e migliorare nuovamente. Livelli che sono ancora molto(all'1,7% nel 2008).Nell'ultimo anno si era assistito ad una progressiva riduzione dello(circa 21 miliardi di euro in meno) rispetto ad un anno prima, per effetto dellada parte delle banche ed anche a. Un trend destinato quindi a stabilizzarsi sugli attuali valori a causa del rallentamento dell'economia italiana.Al termine del periodo di previsione, risulteranno più vicine alle percentuali del 2008 le imprese industriali (2% contro l'1,8% del 2008) e soprattutto le imprese del(1,8% contro 1,4%). La distanza con il 2008 continuerà ad essere invece significativa per le(2,6% contro 1,8%), per il settore delle(3,2% contro 1,8%) e nel Sud e Isole (3,3% contro 2,2%).