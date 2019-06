Societe Generale mette in focus il lusso europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva il giudizio degli analisti disulle grandi maison del lusso europeo e su quelle che, tra queste, hanno maggiori possibilità di stupire, non solo in passerella. Gli esperti del settimo istituto dell'eurozona per capitalizzazione, hanno infatti individuato sui listini del Vecchio Continente i brand con le maggiori potenzialità di rialzo e quelli invece da cui tenersi alla larga nei prossimi mesi.Tra i più attrattivi, per performance attese, spicca. La Big Company che racchiude sotto la sua ala nomi famosi tra i quali Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni e Pomellato ha ottenuto unobiettivo che implica un, con giudizio Buy. Il titolo, che capitalizza 58,9 miliardi di euro, tratta 23,8 volte l'utile 2019 e 17,8 quello del 2020, al momento al Palais de la Bourse guadagna lo 0,46%. Il dividend yield è rispettivamente 2,4 e 2,6%.Stesso parere per un'altra francese Lvmh e per l'inglese Burberry. La prima sale nelle contrattazioni oggi dello 0,42%, grazie ad une del 14% superiore alla quotazione attuale di 339, con giudizio Buy e dividend yield rispettivamente a 2,1 e 2,3%. Il titolo, che capitalizza 171,1 miliardi di euro, tratta 23,8 volte l'utile 2019 e 21,8 quello del 2020.A rendere appetibile Burberry invece sembrano essere le situazioni interne alla società. La famosa casa di moda che ha fatto del motivo a tartan chiaro simbolo del proprio look, sotto la guida del nuovo CEO, ha rivisto la strategia per sostenere la crescita di lungo termine e, grazie a questa nuova guidance, il titolo, che capitalizza 8,7 miliardi di euro, tratta 22 volte l'utile 2019 e 21,3 quello del 2020. Il dividend yield è rispettivamente 2,3 e 2,4% mentre(+32% sulla quotazione attuale), con giudizio Buy. Nonostante questo giudizio Burberry oggi perde in borsa lo 0,56%.tra quelle che non hanno più necessità di rimanere in un ipotetico portafoglio, oltre a Swatch, che ottiene un, dell'11% superiore alle quotazioni attuali e un dividend yield è rispettivamente 3,2 e 3,4%, anche due italiane: Tod's e Brunello Cucinelli. Tod's vede assegnarsi uncon rating sell. Il titolo tratta 32,8 volte l'utile 2019 e 27,3 quello del 2020 ed il dividend yield è rispettivamente 2,1 e 2,6%. Al momento però sembra che gli scambi delle azioni dell'azienda di Diego della Valle non subiscano ripercussioni negative> e guadagnano lo 0,44% a Piazza Affari.Altro fiore all'occhiello del Made in Italy messo alla porta è Brunello Cucinelli. Per il marchio del cashmire arriva un. La spiegazione della scelta di Societè Generale, fanno sapere gli analisti, sarebbe da ricondursi al fatto che il titolo sarebbe scambiato con multipli troppo elevati rispetto alle prospettive di crescita. Il titolo, che capitalizza 2 miliardi di euro, tratta 37 volte l'utile 2019 e 36,6 quello del 2020. Il dividend yield è rispettivamente 1,2 e 1,4%. Al momento le azioni della società rimangono pressoché in parità, riportando un up dello 0,14%.