Societe Generale, Cristiano Cirulli responsabile M&A per l'Italia

Lunedì 2 Maggio 2022, 19:00







(Teleborsa) - Societe Generale ha nominato Cristiano Cirulli come Responsabile delle attività di Mergers & Acquisitions per l'Italia nella divisione di Investment Banking. Basato a Milano, Cirulli riporta funzionalmente a Patrick Perreault e Juan-Manuel Ramirez, Co-Heads of Global M&A, e localmente a Alessandro Gumier, Chief Country Officer e Responsabile del Global Banking and Investor Solutions per l'Italia.



Il professionista ha lavorato per 6 anni in Houlihan Lokey, boutique statunitense di Investment Banking, dove si è occupato dell'origination ed execution di transazioni M&A, capital market, debt advisory e ristrutturazione di debito. In precedenza, aveva trascorso più di 10 anni nella consulenza finanziaria con Leonardo & Co (parte del gruppo Banca Leonardo) e Vitale & Associati.



Nel nuovo ruolo, Cirulli sostituisce Mirko Papa, a sua volta nominato Senior Banker con la responsabilità di un portafoglio di clientela corporate. Il team italiano ha recentemente accolto anche l'arrivo di Stefano Pelagallo, che rientra in Italia dopo una lunga esperienza nel team di M&A in Societe Generale a New York.