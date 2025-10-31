venerdì 31 ottobre 2025, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 19:54

Social card. Ecco le liste dei beneficiari e degli esclusi. Sui siti dei comuni sono stati pubblicati gli elenchi di chi è stato ammesso ad ottenere la carta Dedicata a te, il contributo per la spesa destinato alle famiglie con Isee fino a 15 mila euro, una misura di aiuto al consumo ideata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Chi avrà la social card

Quest’anno, le famiglie beneficiarie saranno 1.157.179. Di questi, il 30% sono nuovi beneficiari, mentre 70% hanno già ricevuto la carta nelle precedenti edizioni e la vedranno quindi ricaricata automaticamente (le operazioni sono già cominciate). L’importo complessivo della carta è pari a 500 euro.

La lista dei beneficiari delle principali città

Cliccando sui nomi delle città è possibili collegarsi con l'elenco pubblicato dei beneficiari pubblicato dai comuni:

Per tutti i comuni è possibile collegarsi direttamente collegarsi al portale dell'amministrazione locale e verificare la propria posizione ai link pubblicati.

Come attivare e ritirare “Dedicata a te”

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta prepagata presso qualsiasi ufficio postale, solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale (via e-mail o SMS) dal proprio Comune di residenza. Chi possiede già la card in questi giorni sta già ricevendo la ricarica automatica, senza necessità di recarsi alle Poste.

Durata di “Dedicata a te”

Le somme accreditate dovranno essere utilizzate interamente entro il 28 febbraio 2026, con il primo acquisto (almeno 1 euro) da effettuare entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.

Chi è titolare di “Dedicata a te”

Possono accedere alla carta “Dedicata a te” i nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro. Per ottenerla è necessario avere la residenza in Italia. Priorità è riconosciuta alle famiglie con almeno tre componenti, di cui uno minore di 14 anni. Sono esclusi i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi pubblici.

Dove si può utilizzare

Il contributo può essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Ai bancomat di Postamat è possibile controllare il saldo residuo della carta.

Sconti nei punti vendita convenzionati

Anche quest’anno è prevista l’applicazione di una scontistica nella misura del 15%, che si aggiunge a quelle già praticate, nelle migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa. Le principali catene della Grande Distribuzione Organizzata – tra cui Federdistribuzione, Conad, Coop e Lidl – hanno rinnovato le convenzioni con il Ministero. La lista degli esercizi aderenti è disponibile alla pagina di “Dedicata a te” sul sito del Masaf all’indirizzo:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23493

