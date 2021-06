Snapchat, accordo con Universal Music Group su licenza brani per app

Venerdì 25 Giugno 2021, 09:45

(Teleborsa) - Universal Music Group (UMG), una delle più grandi etichette discografiche mondiali e controllata dalla società francese Vivendi, e Snap, società che ha creato l'app di messaggistica Snapchat, hanno annunciato un ampio accordo globale che consentirà agli utenti di Snapchat di incorporare il catalogo di musica e contenuti registrati di UMG nei contenuti multimediali creati tramite l'app.

"Quando l'intrattenimento e le società di social media lavorano insieme, i fan sono in grado di costruire in modo creativo comunità affiatate attorno agli artisti e alla musica che amano, il tutto garantendo che gli artisti siano equamente compensati per l'uso della loro musica", ha commentato Michael Nash, Executive Vice President of Digital Strategy di UMG.

"Universal Music Group è stato un partner straordinario negli ultimi anni e siamo entusiasti di espandere la nostra relazione per offrire agli Snapchatter ancora più musica per esprimersi e creare Snap coinvolgenti", ha detto Ben Schwerin, vicepresidente senior per i contenuti e le partnership di Snap.