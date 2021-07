Snap, fatturato più che raddoppiato. Utili e utenti battono attese

Venerdì 23 Luglio 2021, 09:00

(Teleborsa) - Giro d'affari più che raddoppiato, utili e crescita utenti che superano le aspettative. Sono i numeri snocciolati da Snap e relativi al secondo trimestre dell'anno che hanno fatto volare il titolo della società attiva nei servizi di comunicazione del 18% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street.

Nel periodo, il fatturato è stato pari a 982 milioni di dollari, meglio degli 846 milioni attesi e ampiamente superiori ai 454 milioni di un anno prima. Gli utenti attivi giornalieri globali si sono attestati a 293 milioni oltre i 290,3 milioni stimati dal consensus ed in rialzo di oltre il 23% rispetto ai 238 milioni di utenti del secondo trimestre dell'anno scorso.

Snap ha riportato una perdita netta ridotta del 53% a 152 milioni di dollari, o 10 centesimi per azione, dal rosso di 326 milioni (23 centesimi per azione) del secondo trimestre del 2020. Il risultato adjusted è un utile per azione pari a 10 centesimi rispetto alla perdita per azione di 1 centesimo prevista dagli analisti.

Il gruppo prevede una crescita del fatturato su base annua compreso tra il 58% e il 60% per il terzo trimestre, in calo rispetto al tasso di crescita pari a +116% incassato nel secondo trimestre.