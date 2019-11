© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha presentato oggi, che conferma unadei principali indicatori di redditività, laper gli azionisti (in termini di dividendi e buyback) e, soprattutto, glipianificati e le azioni che riguardano la, come ad esempio lo sviluppo dele la ricerca sull', che porterà anche alla creazione di una business unit ad hoc.Un piano ambizioso che è stato illustrato nei dettagli dall'alla stampa ed alla comunità finanziaria nel corso di un evento a Milano."E' uned abbiamo rispettatodi fila, Snam ha terminato i suoi, vale a dire sia nei tempi che nei costi", ha spiegato il numero uno della società."Abbiamo fattoe siamo quindi cresciuti nella RAV. Abbiamo importanteche rende le nostre attività sempre più efficienti ed abbiamo anche un importante, che continua a crescere e che ha fatto molto bene in ciascuna delle società in portafoglio con un ritorno superiore al 10%", ha spiegato Alverà.Parlando più in generale del, il numero uno di Snam ha affermato che loattualeed è caratterizzato da unadi gas in Italia, in Europa e nel mondo: la domanda di gas a livello mondiale è cresciuta nel 2018 di circa il 5%, mentre in Italia è previsto per il 2019 un aumento del 4,4% trainato dall'energia termoelettrica. Alverà ha detto chee questo dà a Snam "un posizionamento unico sul mercato".Nel nuovo piano, la società ha previsto dirispetto ai 200 milioni del precedente piano. In gran parte saranno assorbiti dal, che avrà un ruolo strategico nel percorso di decarbonizzazione, ma anche della, dal(gas naturale compresso) e da molte altre voci, ad esempio la città di, dove Snam potrebbesui 400 complessivi previsti per la transizione energetica.A chi chiedeva della, l'Ad ha premesso "noi non facciamo acciaio", ma ha spiegato che. "Abbiamo incontrato le amministrazioni locali a più riprese, anche con la Cdp, ci sentiamo quotidianamente su tanti temi, così come col Governo", ha affermato Alverà, aggiungendo "abbiamo una lista dettagliata di investimenti" eed "un ottimo candidato". Fra i progetti che sono stati identificati anche unin piccola scala visto che c'e' un porto,per alimentare a metano i mezzi pubblici e privati e un potenzialeche possa smaltire rifiuti.In occasione della presentazione del piano, Teleborsa ha intervistato, che ha parlato della sostenibilità del business e degli sviluppi futuri."Siamo un'azienda solida, ma anche molto dinamica. In crescita. Abbiamo approvato ieri un piano che prevede un incremento degli investimenti a 6 miliardi e mezzo in 5 anni, ma prevede di investire molto di più nella transizione energetica, nei temi di sostenibilità ambientale. Riduciamo le emissioni, investiamo nei nuovi business per il biometano, per l'idrogeno, per la mobilità sostenibile, per l'efficienza energetica e al contempo facciamo crescere l'utile del 4% all'anno e il dividendo del 5%. C'è una forte sostenibilità ambientale, ma anche, sottostante, una fortissima solidità economica"."Noi crediamo moltissimo che l'idrogeno sarà uno dei combustibili del futuro. Un combustibile totalmente rinnovabile: si può produrre dal sole, si produce con l'elettricità e si può ritrasformare in elettricità ed usare negli usi industriali ed anche per il trasporto. Non sarà chiaramente l'unica soluzione, ma non è una sperimentazione. Questo è un combustibile che già esiste, un mercato già molto maturo. L'idrogeno oggi è fatto, sostanzialmente, con il gas naturale, però emette CO2, noi puntiamo a fare un idrogeno verde quindi fatto da fonte solare che abbia costi competitivi con l'idrogeno che viene già usato oggi"."Siamo stati la prima società quotata ad avere un comitato ESG. Abbiamo voluto creare un comitato dedicato nel nostro consiglio di amministrazione. L'ESG non è solo nel Piano o nel consiglio di amministrazione, è in tutto quello che facciamo. Questo ci da un vantaggio molto importante, ci da un vantaggio con i nostri dipendenti, siamo stati votati la seconda azienda in Italia e tra le prime 150 al mondo come miglior posto dove lavorare quest'anno, da Forbes, e abbiamo la capacità di interloquire meglio con le comunità locali nei territori dove operiamo. L'ESG serve anche ad attrarre capitali, sia equity che debito, sempre più alla ricerca di investimenti ESG. Quindi vediamo come poi aiuta a ridurre il nostro costo del capitale e del debito".