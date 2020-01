Snam, TEP Energy Solutions con Credit Agricole Italia per efficienza condomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società attiva nell'efficienza energetica controllata da, ha siglato unae finalizzata a favorire interventi dia uso abitativo e terziario in Italia, con particolare attenzione ai, anche al fine di rendere queste soluzioni accessibili al maggior numero possibile di soggetti.Grazie a questo accordo,le soluzioni di efficienza energetica incluse nel, mentreproporrà ai medesimi iled eventuali altri prodotti e servizi finanziari a supporto dell'offerta tecnica di TEP.La collaborazione tra le due realtà consentirà ai clienti di usufruire di un, nonché di tsia per la consulenza tecnica sia per. Il programma Casa Mia consente dianche della metà, migliorandone l'abitabilità ed. La formula proposta punta a finanziare i lavori tramite il risparmio conseguito sui consumi e quello derivante dallalegato ai meccanismiLa sinergia tra Crédit Agricole Italia e TEP rientra nell'impegno delle due società per lodei territori. L'istituto di credito francese ha aderito già nel 2019 alrelativamente ai finanziamenti a supporto di interventi di efficienza energetica e riconferma anche nel 2020 il suo impegno nella sostenibilità, mentre le iniziative di Snam nell'efficienza energetica si inquadrano nel, focalizzato su innovazione e nuove attività legate alla transizione energetica.