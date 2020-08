Snam sigla partnership strategica con PipeChina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(China Oil and Gas Piping Network Corporation),neo-costituita società cinese di infrastrutture energetiche.Il memorandum of understanding di cooperazione strategica è stato firmato dall'amministratore delegato di Sname dal Chairman di PipeChina, nel contesto dell'incontro tenutosi a Roma tra i ministri degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, e cinese, Wang Yi.Il memorandum prevede che Snam, attiva in Cina da circa due anni, potrà fornire a PipeChinaper la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.Snam e PipeChina, inoltre, potranno effettuarenella transizione energetica in Cina nonché, facendo leva sulla leadership di Snam in questo campo, classificandosi tra le prime aziende al mondo ad aver immesso idrogeno al 10% in volume nella rete di trasporto di gas naturale.Le due società, infine, valuteranno, dove Snam sarà partner privilegiato di PipeChina, e a livello globale. Quello con Snam è il primo accordo industriale internazionale firmato da PipeChina.