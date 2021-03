18 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Nonostante gli impatti del Covid-19 Snam chiude il 2020 con risultati in crescita. I particolare, il gruppo ha registrato ricavi totali pari a 2.770 milioni di euro (+6,3% rispetto al 2019) "per effetto del contributo degli investimenti realizzati e della crescita dei business della transizione energetica, nonostante gli impatti del Covid-19 sulla domanda gas".

L'utile netto adjusted si è attestato a 1.164 milioni di euro (+6,5% rispetto al 2019) anche a fronte dei maggiori proventi da partecipazioni e della significativa riduzione degli oneri finanziari netti. Il Margine operativo lordo (Ebitda) adjusted: 2.197 milioni di euro (+1,3% rispetto al 2019) "per effetto del positivo contributo dei nuovi business e del proseguimento delle azioni del piano efficienza".

Il dividendo proposto è di 0,2495 euro per azione in aumento del 5% in linea con le previsioni del piano strategico 2020-2024).

In crescita gli investimenti a 1.189 milioni di euro (+23,5% rispetto al 2019). L'indebitamento finanziario netto è pari a 12.887 milioni di euro (11.923 milioni di euro al 31 dicembre 2019) a seguito della realizzazione del piano di investimenti, delle acquisizioni effettuate nell'esercizio e dello share buyback.

Nuova guidance sull'utile netto adjusted 2021. Snam ha rivisto al rialzo la stima sull'utile netto adjusted del 2021 portandola a 1.170 milioni di euro rispetto alla precedente di circa 1.130 milioni di euro comunicata nel novembre 2020.

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ha commentato così i risultati: "In un anno di difficoltà e incertezze a causa della pandemia, Snam ha dimostrato il proprio ruolo essenziale nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la capacità di realizzare i progetti nei tempi previsti, insieme all'impegno nei confronti della comunità e dei territori. I positivi risultati ottenuti nel 2020 sono frutto di una strategia di lungo periodo intrapresa negli ultimi anni e beneficiano della solidità del core business, della crescita delle nuove attività nella transizione energetica e della continua attenzione ai costi. Abbiamo aumentato gli investimenti di oltre il 20%, recuperando tutti i ritardi nei lavori dovuti al lockdown e completando progetti importanti come il TAP. Abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro posizionamento nella transizione energetica grazie a nuove acquisizioni e a nuovi progetti nel biometano, nell'efficienza energetica e soprattutto nell'idrogeno. Nel contempo, l'ingresso negli Emirati Arabi e i primi accordi siglati in India consentono a Snam di essere sempre più proiettata nei mercati internazionali". Questi risultati - ha concluso Alverà - "sono stati raggiunti grazie all'impegno delle persone di Snam, mettendo i fattori ESG al centro delle nostre strategie, con l'obiettivo di essere protagonisti della transizione energetica nell'interesse di tutti gli stakeholder e contribuendo allo sviluppo dei territori nei quali operiamo. Questi impegni si riflettono tra l'altro nello Statuto sociale aggiornato e nel nostro ambizioso target di neutralità carbonica al 2040".