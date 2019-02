Snam, risultati 2018 in crescita e sopra le previsioni

I principali indicatori economici di Snam nel 2018 sono risultati in crescita rispetto all'anno precedente e superiori alle guidance comunicate al mercato. I ricavi totali ammontano a 2.586 milioni di euro, in aumento di 53 milioni di euro, pari al 2,1%, rispetto al 2017.



L'utile operativo adjusted, che esclude gli special item (21 milioni di euro), ammonta a 1.405 milioni di euro, in aumento di 42 milioni di euro, pari al 3,1%, rispetto all'utile operativo adjusted del 2017.



L'utile netto adjusted dell'esercizio 2018, che esclude gli special item (50 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale), si attesta a 1.010 milioni di euro, in aumento di 70 milioni di euro (+7,4%) rispetto all'utile netto adjusted dell'esercizio 2017.



L'utile netto del 2019 è previsto in crescita del 5% rispetto alla precedente previsione di incremento del 4%.



L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 11.548 milioni di euro (11.550 milioni di euro al 31 dicembre 2017).



I risultati conseguiti e i solidi fondamentali dell'azienda consentono di proporre all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,2263 euro per azione, di cui 0,0905 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2019 a titolo di acconto e 0,1358 euro per azione a saldo, in pagamento a partire dal 26 giugno 2019 con stacco cedola fissato il 24 giugno 2019 (record date 25 giugno 2019). Il dividendo proposto, in crescita del 5% rispetto al 2017, in linea con la politica di dividendi annunciata nel Piano strategico, conferma l'impegno di Snam nell'assicurare agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile nel tempo.



"I progressi fatti nel 2018 - ha dichiarato Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam - ci hanno consentito di presentare un importante piano di crescita e sviluppo per i prossimi quattro anni. Aumenteremo gli investimenti in Italia e punteremo a far crescere l'utile e il dividendo per azione del 5% all'anno. A fine piano, l'utile derivante dagli investimenti per la transizione energetica, dai nuovi servizi e dalle attività internazionali supererà il 25% del totale".

