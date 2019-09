Snam punta agli USA e guarda al gasdotto Rover

(Teleborsa) - Snam apre il dossier Stati Uniti, dopo il consolidamento in Europa e lo sbarco in Cina. Nel mirino della società guidata da Marco Alverà, è finito il gasdotto statunitense Rover, in servizio da novembre 2018, che collega i bacini di shale gas di Marcellus e Utica negli Appalachi ai mercati chiave degli USA.



Secondo indiscrezioni stampa, Snam starebbe conducendo una due diligence per rilevare il 33% del gasdotto, lungo 1.100 km, dal colosso americano Energy Transfer LP. Rover vale nel complesso 6 miliardi di dollari.



La prima scommessa oltreoceano di Snam punta su un mercato che sta registrando una forte espansione dal punto di vista della domanda interna di gas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA