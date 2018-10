Snam prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Snam ha acquistato, nel periodo compreso tra il 19 e il 25 ottobre, n. 4.972.045 azioni proprie al prezzo medio unitario di 3,6185 euro, per un controvalore complessivo di 17.991.388,34 euro.



Dall'inizio del programma, Snam ha acquistato n. 59.104.718 azioni proprie (pari al 1,70% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 214.558.436,04 euro.



A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 25 ottobre 2018 Snam detiene n. 150.027.343 azioni proprie, pari al 4,32% del capitale sociale.



Discesa moderata oggi a Milano per Snam, che chiude la giornata del 26 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA