(Teleborsa) - Snam, a seguito dell'approvazione delle competenti autorità antitrust, ha perfezionato l'acquisizione da Blackstone del 33% di Industrie De Nora, innovatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque.



L'acquisizione - spiega Snam in una nota - è avvenuta sulla base di un enterprise value del 100% della società di circa 1,2 miliardi di euro.



