Snam per Enerpetroli: nuove stazioni di servizio a gas naturale nel Centro Italia

(Teleborsa) - Ha aperto ad(gas naturale compresso), azienda con sede a Viterbo che da 30 anni è attiva nella distribuzione carburanti in quattro regioni del Centro Italia, conI contratti, stipulati tramite la controllata S, destinati a rafforzare l'offerta di gas naturale per auto nelle due regioni, che al momento di. Tutti i punti di rifornimento saranno gestiti da Enerpetroli.Gli accordi con Enerpetroli rientrano nelle iniziative di Snam4Mobility per dare impulso alla crescita della rete italiana di distribuzione di CNG e LNG (gas naturale liquefatto), tramite investimenti diretti e accordi con altri operatori. Nella mobilità sostenibile a metano,. Rispetto a benzina e diesel, il gas naturale abbatte le emissioni di particolato e ossidi di azoto e riduce significativamente quelle di anidride carbonica, assicurando anche sensibili risparmi economici ai consumatori.Al momento l'nell'ambito di un piano che prevede la realizzazione complessiva di circaNel proprio piano strategico al 2022, nell'ambito del progetto Snamtec focalizzato su innovazione e transizione energetica,