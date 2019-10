SNAM lancia all'Italia la sfida dell'Idrogeno. Al via la 2019 ESG Conference

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un'Italia "sostenibile" e "leader" nel processo di transizione energetica. Questo l'obiettivo di Snam che vede nell'idrogeno la chiave per affrontare le nuove sfide poste dalla green economy. Nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici e della crescente integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie delle imprese, le potenzialità di quello che viene definito come il "vettore energetico pulito del futuro" sono state illustrate nel corso dell'iniziativaorganizzataLa prima giornata di lavori ha visto gli interventi deldel, deldele dell'. Hanno, inoltre, preso parte alla conferenza il, ilil, laililla, ile il. Tra le aziende intervenute nel corso della giornata anche''Dobbiamo avviare in Italia un'azione concreta e rapida per realizzare con l'idrogeno gli stessi risultati che abbiamo ottenuto con l'eolico, in questo modo recuperando il divario che ci separa da alcuni paesi del Nord Europa, che già sono passati, in questo settore, dalla sperimentazione all'attuazione – ha affermato Conte –. L'Italia ha le riserve umane e le competenze tecnologiche per vincere, in tempi brevi, questa sfida, esprime realtà di assoluto rilievo a livello internazionale, come Snam, che hanno saputo precorrere i tempi e anticiparne tendenze e può fungere da traino e stimolo per tutta l'Unione europea, per una stretta di mano tra economia ed ecologia"."L'idrogeno è una delle soluzioni energetiche del futuro: un kg di idrogeno riscalda una famiglia per due giorni, fa camminare una macchina per 130 km, produce 9 tonnellate di acciaio. È quindi un bene prezioso – ha affermato Dal Fabbro – . "Snam e le grandi società italiane, europee e del mondo hanno la grande responsabilità di non inquinare ma anche e soprattutto permettere il dialogo, perché è dal dialogo che si possono definire dei piani globali".Dopo l'avvio ad aprile della sperimentazione di una miscela di idrogeno al 5% e gas naturale nella rete di trasmissione servendo due aziende della zona di Contursi Terme (Salerno), "entro fine anno introdurremo nella rete di trasmissione del gas naturale un mix di idrogeno al 10%" sempre in Campania, ha annunciato Alverà . "Sono proprio le regioni del Sud Italia, dalla Campania alla Puglia alla Sicilia, ricche di energia rinnovabile quelle che – ha spiegato l'ad di Snam – potrebbero favorire l'affermazione dell'idrogeno come nuovo vettore di energia pulita nonché nuove opportunità di sviluppo e occupazione".Secondo l'di cui fa parte anche Snam,L'idrogeno, elemento più abbondante dell'universo, presenta, infatti, numerosi vantaggi: non genera nei suoi vari utilizzi emissioni climalteranti e inquinanti; può essere trasportato e stoccato utilizzando le infrastrutture esistenti e con un costo inferiore all'elettricità; può essere prodotto da rinnovabili, con costi in forte diminuzione sia per solare ed eolico sia per gli elettrolizzatori; può decarbonizzare in modo efficace i cosiddetti settori "hard-to-abate" come siderurgia e raffineria; può essere impiegato nella mobilità sostenibile, attraverso l'utilizzo di celle a combustibile e può favorire il "sector coupling" (integrazione fra produzione e consumo di energia), facendo leva sul suo ruolo di ponte fra elettricità e gas. Tuttavia, ad oggi,L'idrogeno in forma libera non è presente in natura ma può essere prodotto attraverso un'ampia gamma di processi chimici e fisici. Attualmente si ottiene principalmente per usi industriali a partire da gas naturale, attraverso un processo di conversione termochimica con produzione di CO2 (cosiddetto). A questa modalità può essere aggiunta la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) per ottenere idrogeno decarbonizzato (). Un'altra strada per la produzione di idrogeno è tramite elettrolisi dell'acqua, in cui viene utilizzata energia elettrica per "scomporre" l'acqua in idrogeno e ossigeno, senza produzione di CO2, e ottenere. Modalità, quest'ultima, con la quale si produce circa il 5% dell'idrogeno globale ma che, alla luce della progressiva riduzione del costo dell'energia solare ed eolica e degli elettrolizzatori, può rivelarsi un "game changer" per la transizione energetica. Bloomberg New Energy Finance stima che i costi di produzione dell'idrogeno verde potranno scendere di oltre il 70% nei prossimi dieci anni e,(necessario per rientrare nel target di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°), più dell'attuale quota di mercato combinata dell'elettricità generata da fonti rinnovabili e fossili (20% nel 2018).Il primo è unmirato a favorire la collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in particolare start-up, nelle tecnologie innovative al servizio della green economy. Il secondo è un. La Società ha, inoltre, promosso un