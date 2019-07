Snam, intesa con IP per 26 nuovi impianti gas naturale in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Snam e IP hanno raggiunto un accordo finalizzato alla realizzazione di un primo lotto di 26 nuovi impianti di rifornimento di gas naturale, che apriranno sulla rete di distributori IPin tutta Italia.. L'iniziativa rientra nell'impegno delle due aziende per la promozione della mobilità sostenibile.Snam e IP hannodella rete ordinaria e autostradale presso cui installare gli impianti per l'erogazione di metano per automobili (CNG, gas naturale compresso). Di questi, due (in Veneto e in Emilia-Romagna) ospiteranno anche impianti di erogazione di LNG (gas naturale liquefatto) per i mezzi pesanti. Dei 26 nuovi impianti, 6 saranno realizzati nel Lazio, 5 in Lombardia, 5 in Toscana, 2 in Emilia-Romagna, 2 in Veneto, uno in Abruzzo, uno in Calabria, uno nelle Marche, uno in Piemonte, uno in Puglia e uno in Umbria, in gran parte lungo le autostrade.