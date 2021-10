Snam, inclusione nell'indice MIB ESG riflette inclusione sostenibilità nella strategia

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 13:00







(Teleborsa) - Snam è una delle 40 società inserite nell'indice MIB ESG di Borsa Italiana, il primo indice dedicato alle blue-chip italiane che premia le più efficaci pratiche di sostenibilità. L'indice, attivato in collaborazione con Vigeo Eiris, individua infatti le società quotate che hanno integrato performance economiche e criteri ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.



L'inserimento nell'indice è un riconoscimento delle strategie di Snam in ambito ESG: l'azienda si è posta come principale obiettivo il raggiungimento di zero emissioni nette al 2040 ed ha inserito in statuto l'impegno verso la transizione energetica e l'equilibrio di genere.



I fattori ESG sono centrali nelle strategie di Snam, come dimostrano gli oltre 20 obiettivi quantitativi che la società si è data al 2023 in tema di riduzione delle emissioni, iniziative sociali e di governance, parità di genere.