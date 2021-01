(Teleborsa) - Fitch ha confermato il rating BBB+ di Snam, con outlook stabile. L'agenzia ha sottolineato che il rating assegnato "riflette principalmente il solido profilo di business" dell'azienda e il fatto che le sue attività siano state poco impattate dalla pandemia.



La solidità del business, evidenzia Fitch, deriva dal fatto che Snam opera quasi interamente "in attività regolate di alta qualità in Italia e con partecipazioni in altre società di trasporto gas regolamentate o contrattualizzate all'estero".



L'outlook stabile deriva da "un'assenza di una significativa violazione da parte di Snam delle nostre sensibilità di rating", evidenza Fitch, che riconosce alla società energetica un approccio prudente alla pianificazione e investimenti ragionevoli nella transizione energetica. © RIPRODUZIONE RISERVATA