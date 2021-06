Snam, finanziamento da BEI per progetti di efficienza energetica

(Teleborsa) - Snam ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) un contratto di finanziamento di complessivi 150 milioni di euro a sostegno di progetti di efficienza energetica del gruppo in ambito residenziale e industriale.

Il contratto - spiega una nota - riguarda iniziative per complessivi 200 milioni di euro previste dal gruppo Renovit, la nuova piattaforma per l'efficienza energetica controllata da Snam e partecipata da CDP Equity. Il finanziamento è caratterizzato da una struttura di tipo framework loan, utilizzabile in più tranche entro un periodo di tre anni. Ciascuna tranche avrà una durata complessiva massima di 15 anni.

Le attività finanziate consistono principalmente nella riqualificazione energetica di edifici residenziali e nella realizzazione di misure di efficientamento energetico e decarbonizzazione per attività industriali, tra cui l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Renovit, partecipata al 70% da Snam e al 30% da CDP Equity, promuove l'efficientamento energetico di condomini, aziende e pubblica amministrazione e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2030 e alla decarbonizzazione del sistema economico.

Il finanziamento di BEI a Snam è in linea con le priorità energetiche e con gli obiettivi climatici dell'Unione europea ed è pienamente compatibile con la Tassonomia UE sulle attività sostenibili, con particolare riguardo allo sviluppo di progetti di efficienza energetica per i condomini e per le attività industriali.