Snam, emette secondo bond transition da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Snam ha avviato questa mattina una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2028, per un ammontare atteso di 500 milioni di euro nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'emissione è a carattere transition: i proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato in data 9 giugno 2020.

Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.

Nell'ambito del piano 2020-2024, presentato la scorsa settimana, Snam ha annunciato l'ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall'attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.

Snam fa sapere che oggi è stata inoltre lanciata un'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari già emessi dalla società a valere sul programma Euro Medium Term Note.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers.

Snam, attraverso questa operazione, "si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi".

Gli esiti dell'offerta saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Snam regolerà l'intero importo per cassa.

