Snam emette private placement da 200 milioni con scadenza maggio 2024

(Teleborsa) - Snam ha emesso un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 200 milioni di euro come riapertura dell'emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza maggio 2024. Lo rende noto la società, aggiungendo che la cedola annua è dello 0% con un prezzo di re-offer di 98,784 (corrispondente a uno spread di 49 punti base sul tasso mid swap interpolato).



Con l'emissione, sottolinea una nota, "Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi".



Le obbligazioni emesse rientrano nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2019 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. © RIPRODUZIONE RISERVATA