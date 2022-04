Snam, eletto nuovo CdA. Venier AD, de Virgiliis presidente

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Snam, a cui ha partecipato il 74,54% del capitale sociale, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con un utile di 957.433.208,27 euro. È stato deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 0,1572 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (20 giugno 2022) a saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal CdA del 3 novembre 2021. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con record date il 21 giugno 2022, portando a nuovo l'importo residuo. Il dividendo riferito all'intero anno è quindi pari a 0,2620 euro per azione.

Rinnovato il CdA, che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sono stati eletti: Monica de Virgiliis, Presidente; Massimo Bergami, Amministratore; Laura Cavatorta, Amministratore; Augusta Iannini, Amministratore; Piero Manzoni, Amministratore; Rita Rolli, Amministratore; Qinjing Shen, Amministratore; Alessandro Tonetti, Amministratore; Stefano Venier, Amministratore. Nominato anche il Collegio Sindacale.

Inoltre, i soci hanno deliberato di: revocare per la parte rimasta ineseguita l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 28 aprile 2021; autorizzare l'acquisto di azioni proprie, da effettuarsi in una o più occasioni tramite uno o più primari intermediari incaricati dalla società, per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo pari a euro 500 milioni e sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato. Approvata anche la politica in materia di remunerazione.