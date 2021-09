Snam e Irena collaboreranno per sviluppare l'idrogeno verde

Mercoledì 29 Settembre 2021, 16:15

(Teleborsa) - Snam ha siglato un importante accordo di collaborazione con l'agenzia Irena - International Renewable Energy Agency per sviluppare l'idrogeno verde. L'accordo è stato siglato dall'Ad di Snam, Marco Alverà, e da Francesco La Camera, direttore generale dell'agenzia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, durante la conferenza "The H2 Road to Net Zero", alla presenza del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

L'obiettivo dell'accordo è collaborare per studiare ed eventualmente implementare, insieme ad altri partner, progetti pilota finalizzati alla produzione, trasporto e distribuzione di idrogeno da rinnovabili, in modo da sviluppare business case replicabili. A questo fine, Snam e Irena incoraggeranno partnership pubblico-private, per incrementare la domanda su scala industriale, abbattere i costi e supportare lo sviluppo tecnologico dell'idrogeno.

"Questo accordo con Irena costituisce una tappa importante del percorso che porterà l'idrogeno e il biometano a diventare parte integrante della soluzione per la transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato l'Ad di Snam Marco Alverà, spiegando che il Gruppo 'contribuirà a questo accordo facendo leva sulla sua esperienza e le sue competenze nel trasporto di energia grazie a oltre 40mila km di rete e sul suo ruolo di fondatore della Green Hydrogen Catapult, l'iniziativa che punta ad aumentare di 50 volte la scala dei progetti nell'idrogeno verde nei prossimi cinque anni".

"Snam e Irena condividono la visione del ruolo chiave dell'idrogeno verde per abilitare una decarbonizzazione profonda", ha sottolineato Francesco La Camera, ricordando l'importante ruolo dell'idrogeno verde "nei settori in cui l'elettrificazione diretta è limitata, quali l'industria pesante e i trasporti pesanti" e le previsioni del World Energy Transitions Outlook di Irena, in base alle quali l'idrogeno potrà soddisfare almeno il 12% della domanda di energia globale entro il 2050, per due terzi tramite idrogeno verde.