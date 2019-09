Snam e Iren, accordo sulla quota di OLT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Snam e Gruppo Iren hanno sottoscritto un(Offshore LNG Toscana), la società che ha realizzato e gestisce il terminale di rigassificazione offshore situato a circa 22 km al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa.L'accordo, che include un finanziamento soci erogato da Iren in favore di OLT. L'importo netto al closing dell'operazione ammonterà a circa. Il corrispettivo sarà versato da Snam con fondi propri."Con l'ingresso in OLT – commenta l'– Snam garantirà logica industriale nella gestione e nei futuri investimenti di una infrastruttura importante per la sicurezza e la."