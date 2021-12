Snam confermata nella "A-list" di CDP

Martedì 7 Dicembre 2021, 12:00







Snam ai vertici della classifica mondiale per la lotta ai cambiamenti climatici e viene confermata ln nella "A- List" di CDP (ex Carbon Disclosure Project), l'indice che raggruppa le aziende che si distinguono per l'impegno in tale senso. L'aggiornamento delle graduatorie è stato annunciato oggi dall'organizzazione no-profit per la climate change.



Il risultato riconosce gli sforzi di Snam per la riduzione delle emissioni climalteranti e la gestione del rischio climatico. Dopo l'impegno per la Net Zero al 2040 (Scope 1 e Scope 2) l'azienda si è data dei target al 2030 anche sulle emissioni indirette di fornitori e partecipate (Scope 3).