(Teleborsa) -l'offerta diproprie avviata lo scorso 30 novembre, con il riacquisto di titoli per complessiviin valore nominale. L'offerta, terminata lo scorso 4 dicembre, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari a valere sul programma Euro Medium Term Note. Il prossimo 9 dicembre 2020 Snam regolerà l'intero importo per cassa.Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso die di continuo, in linea con i propri obiettivi.Quello appena concluso rappresentache, dal 2015 a oggi, hanno contribuito adi Snam dal 2,4% del 2016nei primi nove mesi del 2020.Le obbligazioni riacquistate sono tutte in euro, hanno scadenze comprese fra febbraio 2022 e gennaio 2025, cedole comprese fra l'1% ed il 5,25%.