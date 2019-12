Snam con Cubogas vince gare per stazioni rifornimento gas naturale per bus a Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Snam darà un concreto contributo alla decarbonizzazione dei trasporti pubblici di Parigi attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo del gas naturale nella mobilità. Attraverso la controllata, specializzata nelle soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di CNG (gas naturale compresso),, la società di trasporti parigina attiva nell'intera regione della Île-de-France.. I nuovi impianti entreranno in funzione entro fine 2020.RATP prevede di realizzare altre cinque stazioni per il rifornimento a CNG e di dotarsi di nuovi bus ecologici a gas naturale entro il 2025. I veicoli a CNG hanno emissioni sostanzialmente nulle di particolato e riducono di almeno il 30% le emissioni di anidride carbonica rispetto ai carburanti tradizionali, assicurando anche significativi risparmi economici.In Italia, Snam prevede di realizzare circa 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano (gas rinnovabile prodotto da rifiuti organici e scarti agricoli e agro-industriali) entro il 2023 con un investimento di 50 milioni di euro, rafforzando la leadership europea del Paese in questo settore. A oggi, la controllata Snam4Mobility conta otto impianti consegnati e un centinaio contrattualizzati. In totale, gli investimenti di Snam nella mobilità sostenibile, che prevedono anche la realizzazione di due piccoli impianti di liquefazione (Small-Scale LNG) per i trasporti pesanti, ammontano a 100 milioni entro il 2023.