Snam, avvia offerta riacquisto bond per 5 miliardi

(Teleborsa) - Snam ha avviato un'offerta di acquisto rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari già emessi dalla società guidata da Marco Alverà a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN), per complessivi 5 miliardi.



Con questa operazione, che verrà regolata per cassa, Snam si propone di "proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di miglioramento del costo del capitale", in linea con i propri obiettivi.



BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers. © RIPRODUZIONE RISERVATA