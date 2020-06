Snam, Assemblea approva bilancio 2019 e nomina Nicola Bedin Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lsi è riunita oggi sotto la presidenza di Luca Dal Fabbro, con la partecipazione del 72,27% del capitale sociale per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, ed hae la distribuzione di una saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per un importo complessivo riferito all'intero anno di 0,2376 euro per azione.I soci, su proposta dell'Azionista CDP Reti, titolare del 31,038% del capitale sociale, hann, in sostituzione di Luca Dal Fabbro che aveva già rassegnato le proprie dimissioni.È stata deliberata, inoltre,, previa revoca della deliberazione del 2 aprile 2019, per la parte rimasta ineseguita. In particolare, il buyback è stato autorizzato dall'Assemblea per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo di 500 milioni di euro, e comunque sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,50% del capitale sociale.L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha approvato la prima sezione dellaed ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione. Approvato inoltre ilL'degli Azionisti di Snam ha approvatosenza indicazione del valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, e la conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto Sociale.