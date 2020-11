(Teleborsa) - "Snam è impegnata nel supportare associazioni e onlus in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, anche nel periodo Covid". È quanto ha sottolineato, nella giornata contro la violenza sulle donne, l'amministratore delegato della società, Marco Alverà, a margine della presentazione del piano strategico di Snam.

Parlando dei temi diversity inclusi nella politica ESG dell'azienda, Alverà ha evidenziato la decisione di Snam di inserire in modo permanente nel proprio statuto l'equilibrio di genere negli organi sociali. "A livello di top management – ha spiegato l'ad – il nostro team è già in buona parte femminile. Abbiamo azzerato le differenze salariali tra dirigenti e quadri e stiamo lavorando anche sul resto della popolazione aziendale. Sia per il cda di Snam, sia per Fondazione Snam e per il nostro comitato ESG l'azzeramento delle differenze di tipo salariale o di opportunità di carriera ha un'importanza centrale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA