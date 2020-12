© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Entro iltutto ilnelle reti di Snam "sarà" e quindiin una misura che "significa il 100% dei nostri ricavi". È quanto dichiarato dall'ad della società di infrastrutture energetiche,, intervistato da SkyTg24.Nel piano industriale 2020-2024 Snam ha stabilito l', tra le prime nel settore energetico, ricorda Alverà. L'obiettivo della società "non è soltanto ridurre le emissioni in casa nostra" ma in tutto il sistema: nel piano, è previsto che Sname questo sarà possibile "grazie alle nostre quattro start-up sul biometano, l'idrogeno, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica".Al termine del percorso, grazie all'insieme delle azioni messe in campo da Snam, "riusciremo - ha affermato Alverà - a ridurre un milione di tonnellate nostre e dei nostri clienti". L'amministratore delegato ha anche sottolineato il ruolo sociale di Snam attraverso lee menzionato la nuova società benefit Arbolia, creata con l'obiettivo di