Snam, al via partnership con De Nora. Si rafforza nelle tecnologie per l'idrogeno

(Teleborsa) - Snam ha firmato un accordo con i fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities per l'acquisto di una quota strategica di circa il 33% di Industrie De Nora, innovatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque, sulla base di un enterprise value del 100% di circa 1,2 miliardi di euro. L'acquisizione, il cui perfezionamento è previsto per il primo trimestre del 2021 a valle delle competenti autorizzazioni antitrust, avverrà con fondi propri.

L'acquisizione - spiega una nota - consente a Snam di accrescere il proprio posizionamento tecnologico per essere sempre più competitiva nei nuovi progetti per lo sviluppo dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori alcalini sono complementari agli elettrolizzatori a membrana nei quali è specializzata ITM Power, società con cui Snam ha recentemente sottoscritto una partnership.

L'operazione permette inoltre a entrambe le società di beneficiare del rispettivo posizionamento sul mercato: Snam potrà fare leva sulla presenza commerciale e sulle competenze di De Nora nella catena del valore; contestualmente, la posizione di Snam lungo la catena del valore dell'idrogeno potrà supportare lo sviluppo commerciale di De Nora.

In base agli accordi che verranno perfezionati al completamento dell'operazione, Snam potrà nominare tre consiglieri di amministrazione di De Nora e sarà presente nei nuovi comitati tecnico e strategico della società, con la possibilità di distaccare proprio personale.

"La partnership strategica con un'azienda italiana di eccellenza, innovatore globale nelle tecnologie sostenibili e con importanti prospettive di sviluppo nell'idrogeno, è un'opportunità unica per rafforzare il ruolo di Snam nella transizione energetica - ha commentato l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà -. La partnership con De Nora ci permetterà di essere leader nello sviluppo dell'idrogeno verde, che sta diventando un elemento chiave della decarbonizzazione in Italia, in Europa e in molti paesi del mondo. Grazie a questa operazione e alla nuova piattaforma di energy innovation, potremo accrescere la nostra esposizione a nuove tecnologie green rimanendo focalizzati sul nostro core business, dando un contributo al raggiungimento degli obiettivi globali di zero emissioni nette".

Federico De Nora, presidente di De Nora, ha dichiarato: "Il team di Blackstone ha dimostrato un'eccellente conoscenza del nostro business e del mercato, supportandoci nel ridisegnare la nostra organizzazione per realizzare una crescita significativa raggiungendo il solido posizionamento che abbiamo oggi. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Snam, nostro nuovo socio di minoranza, per affrontare la prossima fase della nostra storia accanto a un partner industriale che offre significative sinergie operative e con cui condividiamo l'impegno nel supportare la transizione energetica a livello globale per un mondo più pulito".

Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora, ha commentato: "Negli ultimi tre anni De Nora si è affermata come leader in mercati nuovi ed esistenti, anche alla luce della crescente domanda a livello globale di soluzioni sostenibili e compatibili con l'ambiente. Siamo ben posizionati per supportare gli investimenti globali diretti alla decarbonizzazione grazie a un portafoglio completo di elettrodi ad alte performance e di soluzioni distribuite tramite le nostre partnership di rilievo con produttori chiave e in special modo grazie alla forza della nostra joint venture con ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers".

"Il nostro investimento in De Nora nasce dall'esperienza di successo di Blackstone nel supportare le imprese familiari nel raggiungimento dei propri obiettivi. Siamo orgogliosi di aver aiutato De Nora, un leader in soluzioni sostenibili, ad affacciarsi a nuove arene come la transizione energetica e l'economia dell'idrogeno, affermandosi a livello globale come un partner innovativo per le tecnologie ambientali di prossima generazione - ha dichiarato Andrea Valeri, Senior Managing Director e presidente di Blackstone Italy -. Auguriamo alla famiglia De Nora, all'amministratore delegato Paolo Dellachà e a tutto il management ogni successo nella loro nuova partnership con Snam, in vista della prossima fase di sviluppo della società".

