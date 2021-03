Snam, due nuove stazioni di rifornimento di gas naturale a Roma

Due nuove stazioni di rifornimento di gas naturale per auto e camion a Roma. Realizzate da Snam4Mobility in partnership con due operatori attivi nella distribuzione di carburanti, sono state inaugurate in queste settimane nella capitale. I due impianti, che si trovano in via di Torre Spaccata e in via di Tor Cervara, rafforzano l’offerta di gas naturale, carburante alternativo per la mobilità sostenibile, nel Lazio e in particolare nell’area metropolitana di Roma.

APPROFONDIMENTI AMBIENTE Snam-Hera, partnership per progetti sull'idrogeno in Emilia...

La stazione di via di Torre Spaccata è gestita da Goldengas, azienda attiva da oltre cinquant’anni nella fornitura di energia in particolare per i trasporti, ed è la quinta nel Lazio a erogare gnl (gas naturale liquefatto) per i mezzi pesanti. L’impianto di via di Torre Spaccata è già attrezzato per fornire in prospettiva anche bio-gnl, cioè biometano in forma liquefatta ricavato da rifiuti organici, rendendo disponibile un carburante totalmente rinnovabile per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti.

Il distributore di via di Tor Cervara è gestito da Enerpetroli, azienda con sede a Viterbo che da trent’anni è attiva nella distribuzione carburanti in quattro regioni del Centro Italia, con 130 impianti a marchio proprio e a marchio Esso. L’impianto realizzato da Snam4Mobility per Enerpetroli, secondo di nove previsti dall’accordo tra le due aziende, è l’ottantesimo della regione a erogare cng (gas naturale compresso). Nell’ambito dell’intesa, le due società realizzeranno nuovi distributori anche in Umbria.

L’apertura delle stazioni di via di Torre Spaccata e via di Tor Cervara è stata celebrata con il rifornimento di modelli a gas naturale caratterizzati da ecosostenibilità ed efficienza per differenti esigenze di mobilità: in particolare, Iveco S-Way, Iveco Daily e il nuovo Piaggio Porter NP6 a gas naturale, per i trasporti leggeri e pesanti, e il suv compatto Seat Arona con motore 1.0 TGI 90 CV, l’auto a metano più venduta in Italia.

Le nuove aperture rientrano nell’impegno di Snam4Mobility, società controllata al 100% da Snam, a fornire servizi integrati per una mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (cng e bio-cng) per automobili e liquefatto (gnl e Bio-gnl) per i trasporti pesanti in tutta Italia. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano e il lancio delle prime cinque stazioni di rifornimento di idrogeno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA