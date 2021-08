Snam4Mobility con Avis Budget Group: mobilità sostenibile a gas naturale e biometano

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:45

(Teleborsa) - Snam4Mobility, la società di Snam attiva nella mobilità sostenibile, e Avis Budget Group, azienda leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di mobilità, hanno avviato una collaborazione innovativa finalizzata a promuovere la transizione energetica nel settore del trasporto merci su tutto il territorio nazionale facendo leva sul gas naturale e sul biometano, carburanti alternativi in grado di abbattere l'inquinamento e le emissioni di CO2 rispetto alle alimentazioni tradizionali.

"Con questa collaborazione – ha spiegato Daniele Lucà, Senior Vice President Mobility Solutions and Services di Snam4Mobility – intendiamo contribuire a diffondere una mobilità a basse emissioni nel trasporto merci e in particolare nella logistica dell'ultimo miglio. Insieme ad Avis Budget Group, miriamo a favorire l'adozione di veicoli a gas naturale e biometano compresso unitamente a soluzioni innovative per il rifornimento in contesto privato, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nelle città sfruttando tecnologie efficienti ed ecologiche".

"Avis Budget Group si impegna da tempo per contribuire alla creazione di un ecosistema dei trasporti più sostenibile – ha dichiarato Rita Rossi, General Manager Avis Budget Group in Italia –. Oltre ad un parco auto composto da vetture Euro 6d, negli ultimi anni abbiamo introdotto veicoli ibridi ed elettrici nelle nostre flotte per ridurne l'impatto ambientale. Questa partnership con Snam4Mobility ci consente ora di fare un ulteriore passo in avanti per far sì che le nostre soluzioni di mobilità, anche a scopo commerciale, siano sempre meno inquinanti".

In virtù della collaborazione con Snam4Mobility, e grazie anche all'accordo commerciale con RD Mobility, la più grande concessionaria d'Europa del Gruppo CNH Industrial e Stellantis, Avis Budget Group mira a offrire ai clienti, attraverso il proprio marchio AmicoBlu dedicato al noleggio di veicoli professionali, mezzi alimentati a CNG (gas naturale compresso) e Bio-CNG per le consegne dell'ultimo miglio. I primi furgoni a CNG e Bio-CNG di AmicoBlu sono già su strada da alcuni giorni. Il risparmio di emissioni collegato all'utilizzo di questi nuovi furgoni al posto di modelli a diesel è stimato in -33% di emissioni di CO2, -75% di ossidi di azoto e -97% di polveri sottili.

Snam4Mobility e Avis Budget Group intendono inoltre collaborare nella promozione sinergica di servizi di trasporto merci ecosostenibile a gas naturale e biometano anche grazie agli innovativi compressori FuelMaker prodotti da Cubogas, controllata di Snam4Mobility, e destinati al rifornimento di veicoli commerciali e autovetture in contesto privato. L'obiettivo è fornire ai clienti soluzioni di rifornimento smart adeguate a diverse esigenze di mobilità, incluse quelle professionali legate all'ultimo miglio.