Smentita ipotesi di acquisto di SACBO da parte di SEA

(Teleborsa) - Doppia smentita di Palazzo Marino a Milano e Palazzo Frizzoni a Bergamo circa l'ipotesi dell'acquisto di SACBO da parte di SEA. Sia il sindaco meneghino Giuseppe Sala che quello del capoluogo orobico, Giorgio Gori, parlano di tesi fantasiose. Gori, in particolare, nega categoricamente che esista o sia in fase di redazione uno studio per l'acquisizione di SACBO da parte di SEA. Il Comune di Milano è azionista di maggioranza con il 54,81% della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa, che ha sua volta è presente nella composizione azionaria di SACBO con una quota del 30.98%. © RIPRODUZIONE RISERVATA