(Teleborsa) - Senza considerare l'impatto del Covid che, nel corso del 2020, ha esteso nettamente tale modalità di lavoro, giàrispetto all'anno precedente. Nel 2019, ierano. Se il dato appare ancora basso, tuttavia, il tasso di implementazione dello smart working registra(Grandi imprese: 58% progetti strutturati, 7% iniziative informali; PMI: 12% progetti strutturati, 18% iniziative informali; PA 16% progetti strutturati, 7% iniziative informali). È quanto emerge dallo, presentato nel corso deldaTra leil rapporto annovera diversi fattori. Nel caso delleil problema principale è rappresentato dalla mancanza di interesse e resistenza dei capi (50% dei casi), a cui seguono questioni legate alla sicurezza dei dati (31%) ed attività poco digitalizzate (31%). Sul fronte dellei maggiori ostacoli sono la non applicabilità dello smart working alla propria realtà (68%) e la mancanza d'interesse e resistenza dei capi (23%). Nel settore dellaa pesare per il 43% è la non applicabilità alla propria realtà, per il 27% la mancanza di consapevolezza dei benefici ottenibili, e per il 21% attività poco digitalizzate/ inadeguatezza della tecnologia.La possibilità di lavorare in smart working – evidenzia il rapporto – differisce enormemente a seconda del settore di attività. Secondo le elaborazioni del Becker Friedman Institute, data la struttura del nostro tessuto produttivo. Una percentuale, come già accennato, che attualmente è ferma al 2%. Riguardo ai, la classifica stilata da PwC vede in testa quello dell'educazione (83%); seguito da Servizi professionali, scientifici e tecnici (80%); Management (79%); Finanza e assicurazione (76%); ICT (72%); Commercio all'ingrosso (52%); Real estate, noleggio e leasing (42%); Utilities (37%); Altri servizi esclusa la PA (31%); Gestione del ciclo dei rifiuti e bonifiche (31%); Arte, intrattenimento e spettacolo (30%); Assistenza sanitaria e sociale (25%); Estrazione di oil&gas e da miniere e cave (25%); Manifatturiero (22%); Trasporto e magazzinaggio (19%); Costruzioni (19%); Commercio al dettaglio (14%); Agricoltura, silvicoltura, pesca, caccia (8%); Alloggio e ristorazione (4%).Una ricerca condotta dalha dimostrato che l'introduzione di un modello di smart working nelle aziende italiane comporta benefici in termini di. Dati che – come sottolinea PwC – sono esattamente in linea con i risultati di analoghe ricerche condotte a livello internazionale.Un maggiore ricorso allo smart working permetterebbe – rileva l'analisi – un importante aumento del valore aggiunto generato a livello di Sistema Paese. Nel dettaglio PwC stima in uncon, in media,La stima dell'sull'che sarebbe possibile generare a livello di sistema Paese se tutti i lavoratori che ne ne avrebbero la possibilità usufruissero dello smart working un giorno a settimana è pari a unI benefici di un maggiore ricorso allo smart working si riflettono anche sulla. In media, – si legge nel rapporto –i lavoratori italiani dedicano un'ora al giorno al tragitto casa-lavoro e ritorno. Dunque, eliminare la necessità di tale spostamenti, avrebbe effetti positivi in primo luogo sull'ambiente e sulla vivibilità delle città (grazie al decongestionamento del traffico), oltre che permettere una più soddisfacente gestione del tempo ai lavoratori. Secondo lo studio di PwC se tutti i lavoratori che ne avrebbero la possibilità usufruissero dello smart working un giorno a settimana nel corso di un anno ilsarebbe diUn maggiore ricorso allo smart working implica, tuttavia, una. "Come dimostrato dai processi di riorganizzazione degli spazi in occasione dell'introduzione del lavoro agile, lo smart working – si legge nel rapporto – si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento della concezione che abbiamo degli ambienti di lavoro, nell'ottica di una sempre maggiore flessibilità". Secondo i risultati di una, il 68% degli operatori del Real Estate in Europa ritiene che il business model del settore si stia evolvendo verso il(spazi affittati su richiesta che soddisfano le esigenze specifiche di flessibilità del cliente e che ne consentono l'utilizzo più efficace e profittevole). Sotto questo punto di vista la pandemia ha generato un clima di profonda incertezza, che – sottolinea PwC – richiede alla business community diaumentando ulteriormente la. Un numero crescente di aziende programma quindi di rivolgere la propria attenzione versoin quanto modelli per proprie caratteristiche già pronti a rispondere alla domanda di flessibilità delle aziende. A livello globale, le aziende mostrano necessità di maggiore flessibilità e questo si traduce in una maggiore attenzione per flexible office e coworking. Nel dettaglio – evidenzia lo studio – il 74% dei Cfo intervistati daprevede di ricollocare da remoto almeno il 5% della forza lavoro e solo il 29% dei senior-level global real estate executives intervistati dasi dice molto fiducioso sulla possibilità di formulare una strategia real estate di lungo termine. Il 33% dei senior-level global real estate executives intervistati da CBRE ha in programma un maggiore ricorso ai flexible office, mentrestima che entro il 2030 i flexible workspace peseranno per il 30% delmercato USA dell'affitto di uffici (nel 2018 pesavano per meno del 5%).