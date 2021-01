© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nellaha svolto la prestazione lavorativa da remoto;." E' quanto rileva la nota "Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato" curata danella quale viene specificato che "le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente la posizione della Banca d'Italia".L'incremento - si legge -le cui mansioni più si prestano a essere svolte a distanza. Rispetto a chi non ha lavorato in smart working, in media i dipendenti che hanno usufruito del lavoro agile hanno conseguitoper effetto del maggior numero di ore lavorate, e hanno fatto meno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni".Rispettoa parità di condizioni, in media i dipendenti che hanno usufruito del lavoro agile - prosegue lo studio -(6 per cento); anche la probabilità di cercare un nuovo impiego o quella, percepita, di poter perdere quello attuale entro i 6 mesi successivi sono state significativamente inferiori; i lavoratori inper effetto del maggior numero di ore lavorate (6 per cento rispetto ai lavoratori non in smart working)".E ancora. "Nele da quellimentre differenze dovute ad altre caratteristiche risultavano poco significative. Nel 2020 le differenze relative a livelli di istruzione e alla dimensione aziendale diventano più marcate; in aggiunta, il lavoro agile diventa più diffuso tra le donne (2 punti percentuali in più degli uomini), nel settore dell'informazione e comunicazione (di quasi 30 punti percentuali rispetto all'industria in senso stretto) e delle attività finanziarie e assicurative (di quasi 20 punti percentuali)".Un secondoa cura dei ricercatorisottolinea che "l'emergenza sanitaria ha portatosotto l'impulso dei provvedimenti varati dal Governo per arginare la diffusione del virus". La percentuale di lavoratori pubblici che dichiaravano di aver svolto il proprio lavoro da casa almeno una volta nella settimana di riferimento - si legge - "A usufruire maggiormente del lavoro da remoto sono state le donne e i lavoratori più istruiti. Tra gli enti locali, circa il 95 per cento ha adottato misure di smart working, con differenze significative nel grado di estensione legate in primo luogo alla tipologia di ente e quindi alle funzioni da svolgere e al loro grado dA parità di funzioni, ulteriori differenze sono legate alla composizione demografica e alle competenze della forza lavoro dell'ente e, in misura minore, alleAll'inizio della crisi sanitaria - si legge nella nota - ilha individuato ilcome modalità ordinaria del lavoro. Ha inoltre consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa anche con materiale informatico di proprietà del lavoratore e previsto la possibilità di esentare il dipendente dal servizio qualora non fosse possibile lavorare a distanza o ricorrere, in subordine, agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti. Ne è conseguito un repentino aumento del ricorso allSecondo i dati della Rilevazione delle Forze di Lavoro (RFL) relativi al"i mesi in cui le misure adottate per contenere la pandemia sono state più severe, la percentuale di lavoratori pubblici che ha svolto le proprie mansioni da casa almeno una volta nella settimana di riferimento è stata pari al 33 per cento.rilevati nell'indagine: nellain senso stretto la percentuale di dipendenti che ha lavorato da casa almeno una volta nella settimana di riferimento è stata della quota è stata simile nei servizi sociali non residenziali (ad esempio, gli asili nido e l'assistenza diurna ai disabili, 27 per cento) ed è stata pari a circa il doppio nel settore dell'istruzione (59 per cento). Il ricorso al lavoro da casa è stato decisamente inferiore nella sanità (6 per cento) e nei servizi sociali di tipo residenziale (ad esempio le case di riposo per anziani che non forniscono servizi infermieristici, 6 per cento), nonostante che anche in