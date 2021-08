Smart working, Gubitosi (TIM): serve ritrovare un equilibrio

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, ha suggerito la necessità di ritrovare un equilibrio nella forma di lavoro dello smart working. "È un termine abusato, in realtà in diversi casi si è semplicemente andati a casa. Dovremmo trovare un equilibrio tra lavorare a casa ed in ufficio", ha detto Gubitosi intervenendo al Meeting di Rimini. "Lavorare da remoto crea una serie di problemi anche di tipo sociale, di alienazione" – ha aggiunto – "lavorare in comune serve anche a trovare dei valori. Un'azienda è anche un organizzazione ed un insieme di valori condivisi".



"La tecnologia può essere un enorme alleato" e "ci deve essere una conoscenza di cittadinanza, un minimo sindacale di conoscenze date a tutti in funzione delle proprie professionalità. Anche uno studente di filosofia o di legge deve avere la possibilità di poter accedere a banche dati", ha aggiunto. Gubitosi ha parlato anche dell'uso del Green Pass nei luoghi di lavoro. "I luoghi di lavoro devono essere sicuri ed il Green Pass dovrebbe essere sempre più diffuso. Come sapete Confidustria sostiene che dovrebbe esserci anche sul luogo di lavoro", ha sottolineato. "Noi mandiamo tecnici a casa delle persone e dovremmo far sì che possano rassicurare le persone da cui vanno che non sono esposti al Covid e non gli portano a casa l'infezione", ha aggiunto.