Smart working, cosa pensano i lavoratori?

Mercoledì 28 Luglio 2021, 09:45

(Teleborsa) - Da mesi ci si interroga su come sarà il lavoro post emergenza. Intanto, tra restrizioni e varianti, da oltre un anno lo smart working è salito in cattedra, destinato a restarci ancora per diverso tempo. Insomma, un cambiamento dal quale difficilmente si tornerà indietro, anche una volta archiviata la fase emergenziale.



Anche perchè sono sempre di più i lavoratori favorevoli a continuare questa esperienza di lavoro, apprezzandone, in particolare, le caratteristiche di flessibilità. Ovviamente serve una regolamentazione più chiara per superare le criticità che non mancano.

Ad esempio, il 44% di chi lavora in smart working sostiene che gli è capitato di lavorare più ore di quelle previste nel contratto. Capitolo benefit: prevale la platea dei "soddisfatti" con un 56% di lavoratori che risponde di non aver perso nulla rispetto alla fase in cui lavorava dall'ufficio ma c'è un 41% che dice di aver perso il buono pasta/mensa. Questa la fotografia scattata dall' indagine Fim Cisl, realizzata in collaborazione con Adapt.

Altra questione al centro del dibattito il diritto alla disconnessione. Sul tema, nel 61% dei casi i lavoratori hanno risposto che da parte dell'azienda non è stata attuata alcuna misura né li ha informati dell'esistenza di tale diritto; una fetta decisamente più ridotta, il 32%, invece dice che l'azienda si è limitata a ricordare che il diritto esiste e che il lavoratore non è tenuto a rispondere alle mail.