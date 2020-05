© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'epidemia di Covid-19 ed ilhanno fatto, adottato prima dell'emergenza da un esiguo numero di 500 mila persone eddi lavoratori durante il periodo del distanziamento sociale. E' quanto emerge dall'indagine "Quando lavorare da casa è... smart", promossa dall'area politiche di genere dellae realizzata insieme allaLa Cgil precisa che quello di cui si sta parlando è uno, consistente nel m, meglio forse chiamarlo, non della fattispecie regolata dalla Legge n.81/2017, senza vincoli spazio temporali ed organizzato per fasi, cicli e obiettivi, né del Telelavoro, più rigido soprattutto su luoghi della prestazione e orari.- Dall'indagine, condotta attraverso un questionario compilato da a 6.170 persone, in gran parte (94%) lavoratori a tempo indeterminato, emerge chedei rispondenti si dicedel lavoro da casae, Fra questi, il 31,5% sostiene che avrebbe desiderato farlo anche prima. Solo il 18% ha cominciato prima dell'emergenza Covid-19 e l'8% lo dice di averlo fatto per scelta personale.- La maggioranza gradisce lo smart working (nel 60% dei casi), ma la percezione è molto diversa fra gli individui. Una parte (22%) desidererebbe tornare alla"normalità" del lavoro in ufficio ed il resto (18%)si dice indeciso.- Quasi tutti sono concordi nell'affermare che lo smart working fa risparmiare tempo, soprattutto nel tragitto casa-lavoro, e per molti è uno strumento di grande flessibilità che consente di conciliare meglio lavoro e tempo libero. Ma c'è anche chi lo guarda con sospetto e ritiene che aumenti i carichi familiari (71%) e non offra occasioni di confronto e di scambio con i colleghi.- Contrariamente a quanto si crede, le donne sono meno convinte degli uomini dallo smart working, che definiscono "pesante, complicato, alienante e stressante" e sostengono che porta ad un aumento di carichi familiari.