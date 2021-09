Smart working, Brunetta: pronto il contratto per la PA, aspettiamo la Legge di Bilancio

Martedì 28 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha annunciato che il contratto per lo smart working nella PA è pronto ma occorrerà aspettare la Legge di Bilancio. "Ci sarà una nuova organizzazione dedicata, una piattaforma digitale degna di questo nome, sicura ed efficiente, un'organizzazione per obiettivi e la customer satisfaction sarà centrale", ha spiegato Brunetta Brunetta, alla presentazione del progetto SDABocconi4Gov della Sda Bocconi School of Management.

Il ministro ha poi sottolineato la necessità di "investire in capitale umano". "Abbiamo un miliardo a disposizione per aumentare le competenze e la produttività e quindi i salari", ha dichiarato sottolineando che nella PA bisogna lavorare sulla formazione per aumentare "la mobilità orizzontale e verticale". Brunetta ha poi affrontato il tema dei concorsi elogiando il lavoro svolto sinora: "abbiamo velocizzato i concorsi pubblici. Siamo ancora un periodo di transizione, ma oggi è possibile chiudere un concorso in 100 giorni. È una piccola grande riforma epocale, resa possibile anche grazie alle relazioni sindacali che stanno cambiando. I concorsi non sono più un'area grigia". Il ministro della PA ha poi garantito che "grandi investimenti" saranno dedicati alla sicurezza sul lavoro, annunciando provvedimenti già nei prossimi giorni che saranno inseriti nella legge di Bilancio. "Con il premier Draghi e il ministro Orlando abbiamo deciso di cambiare passo", ha sottolineato.

Grandi elogi sono andati proprio al presidente del Consiglio italiano. "La congiuntura astrale sta favorendo l'Italia. Grazie al premier Draghi abbiamo una crescita del 6%, il deficit va meglio del previsto". "C'è coesione e sintonia dentro il governo e lo si vede dal flusso di capitali esteri nel nostro paese: l'Italia – ha dichiarato Brunetta – sta tornando profittevole perché c'è Draghi, perché abbiamo un PNRR tra i migliori in Europa e perché lo stiamo implementando rispettando il crono-programma".