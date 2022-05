Smart working, Axians vara un progetto pilota

Dimostrare come la tecnologia, oggi più che mai, sia capace di connettere luoghi e persone accorciando le distanze e rendendo concreto un modo di lavorare ibrido, intelligente e innovativo meglio noto come “smart working”. Questo l’obiettivo del progetto sperimentale lanciato oggi da Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies Italia. Questa mattina, a Bassano Romano, Valentino Battisti, Head of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia, ha presentato il progetto pilota “Smart Working itinerante” alla presenza del Sindaco Emanuele Maggi e dell’Assessora al Turismo ed agli Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado.

“Lo smart working non è solo un modo di lavorare, ma è un vero e proprio stile di vita che consente di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata, dunque un modello sostenibile di quotidianità” - ha detto Veronica Sambati, Social Media Manager & Digital Strategist di VINCI Energies Italia, nell’introdurre la giornata.

“Vivere luoghi in maniera diversa, questo deve essere l’obiettivo di iniziative e progetti come questi che come amministrazione siamo felici di accogliere. La pandemia ha cambiato la modalità di vivere e la percezione che le persone hanno dei piccoli borghi, ora la tecnologia può dimostrare che questi luoghi possono diventare sede di lavoro, permettendo non solo la ripopolazione di piccoli comuni che si stavano svuotando, ma anche dimostrando che lo smart working può essere una straordinaria opportunità per promuovere il turismo” - ha dichiarato Emanuele Maggi, Sindaco di Bassano Romano.

Lunedì 30 e martedì 31 tredici persone, provenienti dalla sede Axians Italia di Roma, vivranno l’esperienza dello smart working da Bassano Romano. Il progetto è teso a dimostrare come il lavoro agile - permettendo di alternare momenti di lavoro ad altre attività ricreative - non solo renda le persone più produttive ma concorra, altresì, a migliorare il cosiddetto turismo slow, ossia di prossimità, aumentando al contempo la consapevolezza del patrimonio paesaggistico e naturale; una risorsa da tutelare e preservare.

“Il progetto si coniuga perfettamente con la strategia di turismo che stiamo perseguendo come Regione Lazio, che è quella di far scoprire mete meno conosciute. Stiamo puntando su un turismo lento e sostenibile, rispettoso dei luoghi e delle comunità, ma anche sulla digitalizzazione. Il lavoro agile, nell’ottica della proposta progettuale, può essere un’opportunità per migliorare la qualità della vita e favorire la scoperta del territorio circostante. Per questo stiamo valutando di esportare nel resto della Regione Lazio il progetto che consideriamo assolutamente positivo” - ha detto nel suo intervento Valentina Corrado, Assessora al Turismo ed agli Enti Locali della Regione Lazio.

“Questo progetto nasce con molteplici obiettivi, finalizzati a far capire cosa significhi davvero smart working per il nostro Gruppo. Non solo per dimostrare la multifunzionalità della tecnologia e sensibilizzare verso forme di turismo alternative, ma anche per mettere in campo nuove sinergie tra pubblico e privato. I nostri servizi e le nostre soluzioni tecnologiche possono essere davvero occasioni di sviluppo per le amministrazioni locali, diventando un vero valore aggiunto per il territorio” - ha concluso Valentino Battisti, Head of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.