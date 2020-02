Smart home, Vodafone lancia V-Home Mini: sicurezza e intelligenza al centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -leUndi prodotti connessi che trasforma lain modo semplice e immediato:in esclusiva per iche, dunque, daproteggere e gestireamano di più direttamente dal propriograzie, appunto, all'ecosistemaconnesso alla- Una soluzione semplice e intuitiva da installare e utilizzare che permette didella propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi con la massima semplicità direttamente dal proprio smartphone. Tramite l'app SmartThings, infatti,, configurare diverse funzionalità in modo personalizzato, monitorare lain base alle proprie impostazioni.- Il kit di V-Home Mini è composto innanzitutto da, una chiavetta Usb perallache diventa ilPoi, ilun sensore orientabile che rileva movimenti fino a cinque metri di distanza, con un'ampiezza di 120 gradi, da collocare su qualsiasi supporto magnetico o nell'apposita basetta fornita in dotazione. Il sensore invia una notifica di allarme immediato se rileva un movimento. Inoltre, può essere utilizzato per accendere automaticamente le luci al passaggio e può anche monitorare i cambiamenti di temperatura all'interno di una stanza. Infine, lapermette di regolare l'intensità della luce e configurareIl kit si può espandere consensori di rilevamento perdite d'acqua, prese elettriche smart, videocamere, sirene allarme, assistenti vocali, valvole termostatiche smart, soundbar e dispostivi audio, e tanto altro. V-Home Mini è compatibile con oltre mille oggetti smart.Una volta attivati i dispositivi, i clienti possono verificare in, oltre a gestire da remoto i dispositivi e gli elettrodomestici connessi della propria casa, anche