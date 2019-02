Smart home, l'Internet of things entra nelle case degli italiani (+52%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con un valore dinel 2018, inrispetto al 2017, lo scorso anno ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel. Un risultato determinato, soprattutto, dall'arrivo in Italia degli smart home speaker Google Home e Amazon Echo.È quanto è emerso dalla ricerca sulla Smart Home dell'presentata, oggi, al convegnoSecondo lo studio il trend di crescita del mercato italiano è paragonabile o addirittura superiore a quello dei principali paesi europei, anche se in termini assoluti il divario da colmare è ancora ampio. Attualmente, infatti, l'Italia supera soltanto la(300 milioni di euro, +59%) mentre si posiziona ancora lontano da(1,8 miliardi, +39%),(1,7 miliardi, +39%) e(800 milioni, +47%).La ricerca evidenzia, inoltre, i riflessi che l'esplosione di questo mercato ha avuto, sulla conoscenza e le vendite di altri oggetti connessi nelle case degli italiani, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento e l'illuminazione. I dati contenuti nel rapporto ci dicono chedi casa intelligente econ le soluzioni per sicurezza (come sensori per porte e finestre) in prima posizione.Il boom di vendite dei nuovi assistenti vocali ha favorito soprattutto i, che insieme(in crescita del 160% rispetto al 2017), a scapito della– produttori, architetti, costruttori edili, distributori di materiale elettrico e installatori – che mantiene un ruolo di primo piano, main termini di quote di mercato (dal 70% del 2017 al 50% di quest'anno).In questo contesto unche sviluppano soluzioni Smart Home. Mentre continuano a crescere i finanziamenti erogati dagli investitori istituzionali, si moltiplicano, infatti, le collaborazioni con i grandi player., di cui 102 finanziate, per un totale di 1,5 miliardi di dollari di investimenti raccolti.Tra le sfide per il futuro di questo settore vi è il tema dellaspesso non in grado di fornire un adeguato supporto all'utente, e sull'offerta di servizi di valore abilitati dagli oggetti connessi. Un'ulteriore nodo per le aziende – secondo la ricerca – sarà lae al tempo stesso la