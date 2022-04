SMAIO si è quotata su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - SMAIO, azienda del comparto sanitario specializzata in chirurgia spinale complessa, si è quotata oggi su Euronext Growth Paris (ticker ALSMA). Il prezzo di ammissione è stato di 5,54 euro per azione, per una capitalizzazione di 29 milioni di euro. L'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) ha raccolto complessivamente 8,9 milioni di euro. Si tratta della quarta quotazione di un'azienda sanitaria innovativa su Euronext Paris nel 2022, la nona quotazione su Euronext Paris nel 2022 e la ventitreesima quotazione sui mercati Euronext nel 2022.

SMAIO, acronimo di Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics, è un'azienda con sede a Lione dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di una gamma di software, dispositivi impiantabili e servizi associati alla chirurgia spinale. Pioniere nell'uso dei dati per il trattamento delle patologie spinali, SMAIO ha sviluppato KEOPS, il suo software di gestione dei Big Data, che è diventato un riferimento mondiale con oltre 100.000 casi di pazienti. SMAIO offre ai chirurghi una piattaforma completa di soluzioni, I-Kontrol, che integra pianificazione, dispositivi impiantabili e servizi associati.

A seguito dell'Offerta Pubblica Iniziale (IPO), che include un accordo di investimento con NuVasive, intende espandere lo sviluppo del business dell'azienda, in particolare negli Stati Uniti, e accelerare l'esecuzione della sua ricerca e sviluppo per rafforzare la sua posizione nel mercato della chirurgia spinale e aprire la strada a collaborazioni industriali per passare infine alla robotica e alla progressiva automazione della chirurgia spinale.