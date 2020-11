Slittano al 1 dicembre i voli Albastar da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma

(Teleborsa) - Albastar informa di aver ricevuto dall' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) la comunicazione che prevede l'inizio posticipato al 1 dicembre 2020 dei collegamenti onerati da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma, a seguito di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 30 ottobre relativamente all'inizio delle operazioni sui collegamenti onerati - nelle more del perfezionamento di apposito decreto ministeriale di modifica della durata del periodo da tre anni a due anni e undici mesi a partire dal 1 dicembre 2020.

Il vettore si è attivato immediatamente secondo le nuove disposizioni ricevute e sta provvedendo ad informare tempestivamente i propri clienti prenotati nel mese di novembre.

Le destinazioni servite sono Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

"Riteniamo che la decisione intrapresa dalle Autorità competenti è estremamente ragionevole se contestualizzata al particolare e difficile momento storico che stiamo attraversando, che ha inevitabilmente influenzato l'andamento delle prenotazioni, molto basse in termini assoluti nel mese di novembre e che potrebbe risentire delle ulteriori eventuali restrizioni e/o inviti a ridurre il movimento fra le diverse Regioni. I servizi saranno attivati regolarmente dal prossimo mese di dicembre e garantiranno due collegamenti a/r settimanali da Trapani per Brindisi e Parma e un collegamento a/r settimanale per Napoli", ha commentato Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O di Albastar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA