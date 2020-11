Slack, azioni in forte rialzo per possibile acquisizione di Salesforce

(Teleborsa) - Slack Technologies vola in Borsa, attestandosi a 37,02, con un aumento del 25,15% per la possibile acquisizione da parte di Salesforce. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,99 e successiva a 50,71. Supporto a 31,26.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'accordo che le due società starebbero discutendo valuterebbe Slack di più della sua capitalizzazione di mercato di 17 miliardi di dollari, anche se questa è aumentata a più di 20 miliardi di dollari in seguito alla notizia.

In caduta libera Salesforce.Com, che si attesta a 252,9, con un calo del 3,04%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 244,7 e successiva a 236,5. Resistenza a 263,6.

Non sarebbe la prima acquisizione eccellente da parte di Salesforce: nel 2018 ha acquisito MuleSoft per 6,5 miliardi di dollari per sviluppare applicazioni in cloud, mentre l'anno scorso ha speso 15,3 miliardi di dollari per Tableau, società di visualizzazione dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA